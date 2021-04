La UE quiere que el pasaporte covid esté "totalmente operativo" a finales de junio

La Comisión Europea asegura que no es un "pasaporte de vacunas" y que la vacunación no será pre-requisito para permitir la movilidad, pues los viajes también podrán hacerse con una PCR negativa. Pero individualmente cada Estado miembro decidirá finalmente qué hacer. Si España, por ejemplo, decide que quienes tengan el certificado no tienen que llevar ni una PCR ni hacer cuarentena, será responsabilidad de España y Bruselas no podrá decir nada.