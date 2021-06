El semestre más intenso de la UE: de las vacunas a los eurobonos

A las pocas semanas los gobiernos empezaron a reaccionar. Después de varias cumbres que acabaron en broncas porque los autodenominados frugales –a los que se podría llamar también tacañones- no querían seguir el cambio alemán, los gobiernos empezaron a llegar a acuerdos, en principio limitados. Se permitió por ejemplo que la Comisión Europea pusiera en marcha el SURE, un fondo de 100.000 millones de euros que sirve para financiar con préstamos prácticamente sin intereses el gasto público que generan los programas como el ERTE español. Ahora se debate la renovación del SURE e incluso su constitución como un fondo permanente.