El programa electoral de la AdF: salir de la UE , servicio militar y un "blue Deal"

“Rechazamos el llevar mascarillas, en guarderías y escuelas” y “los confinamientos desproporcionados deben terminar inmediatamente”, abunda el texto en el que han estado trabajando los delegados de AfD, en el que también se rechaza, aunque no existan, “la vacunación obligatoria” y el “pasaporte de inmunidad”, además de “aplicaciones de seguimiento y otras medidas de vigilancia”.

Tentativa de destituir al co-presidente Jörg Meuthen

Su co-presidente, Jörg Meuthen, veía el sábado cómo fracasaba una tentativa firmada por medio centenar de miembros del partido destinada a destituirlo. “Hay mucha gente que todavía me pide que siga siendo el co-presidente, que está contenta con mi trabajo, pero hay otros, no es un secreto, que me quieren fuera. Pero hay que considerar el ambiente en la totalidad del partido, y yo tengo muchos contactos positivos con las bases del partido”, decía Meuthen el sábado en declaraciones a la televisión pública Phoenix. Ante esa televisión, Meuthen tuvo que reconocer que su continuidad al frente del partido era algo a valorar tras las elecciones de septiembre.