La Unión Europea crea una agencia de asilo que nace sin funciones

La EUUA es una de las patas de la propuesta de Bruselas para crear un ‘Pacto Migratorio’, un dossier que no avanza porque nadie mueve sus posturas. Los países del norte siguen exigiendo que cada país sea responsable de los solicitantes de asilo que llegan a su territorio. Y si una persona pide asilo por ejemplo en Luxemburgo pero pisó la Unión Europea por primera vez en Grecia, sea Grecia la responsable. Es lo que se conoce como ‘Acuerdo de Dublín’ y que funcionaba hasta que en 2015 Angela Merkel, al no devolver a un millón de sirios, afganos e iraquíes a Grecia, suspendió si no oficialmente sí por la fuerza de los hechos.