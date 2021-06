La UE enseña la salida a Hungría si no cambia la ley LGTBI y Orbán se niega

Duro también Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo que arremetió contra Orbán acusándole de "intolerante". "Ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es". Y asegura que "no han entendido nada" los que creen que por "ver una película o hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay".

La carta de los 17

Orbán, en sus trece

La lubina no se le atragantó y eso que la cena dio lugar a un debate "largo y apasionado". Entre los miembros de la UE, Polonia salió a respaldar a Orbán porque hay que "proteger a los menores". Y con más distancia Eslovenia, que no quiso arriesgar ya que le toca la presidencia rotatoria de la UE, la semana que viene.

No se puede expulsar a un miembro de la UE

Las amenazas de Países Bajos con dejar a Hungría fuera de la Unión Europea no tienen recorrido jurídico. No se puede, en principio, echar a un miembro. Se puede ir si quiere voluntariamente, como el Reino Unido. Pero los tratados de la UE no contemplan la expulsión. Lo máximo que se puede hacer es quitarle el voto. Pero se necesita unanimidad y Polonia y Eslovaquia no van a dejar solo a su amigo húngaro.