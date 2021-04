La UE se plantea no renovar su acuerdo con AstraZeneca por incumplir con los plazos de entrega

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha asegurado este domingo que la Unión Europea podría no renovar el contrato de vacunas con AstraZeneca , por no haber respetado los plazos de entrega a los que se comprometió.

El eurocomisario francés ha asegurado que la posible ruptura se debería a una cuestión de plazos y respeto de las condiciones del contrato, que llega a su fin el 30 de junio, y no por una cuestión médica . "Viendo las cifras vemos que los beneficios de la vacuna AstraZeneca son masivamente mayores que el riesgo" , ha dicho.

Certificado de Vacunación

Asimismo, será voluntario, se utilizará también para los niños y señalará si la persona ha sido vacunada o no, si está inmunizada o no y, en caso de que no sea así, habrá que presentar un test negativo.