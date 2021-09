Lecciones de Afganistán: la UE quiere una fuerza de reacción rápida de 5.000 hombres

El proyecto divide a los 27 porque algunos países temen que se haga a expensas de los compromisos con la OTAN y porque otros, con Alemania a la cabeza, no consideran que Europa deba despegarse en política de Defensa de Estados Unidos. Pero Alemania no se cierra. Su ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer propuso, para facilitar un acuerdo político, que el uso de esa fuerza se hiciera por unanimidad aunque en su despliegue no participaran todos los Estados miembros.