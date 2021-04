La Unión Europea contra la Superliga

La Comisión Europea, como la mayoría de los gobiernos del bloque, salió este lunes a respaldar a la UEFA y a rechazar la propuesta lanzada por 12 grandes clubes de fútbol europeos –entre ellos Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid- de crear una Superliga de fútbol fuera de las estructuras de la UEFA y en la que esos 12 clubes tendrían plaza permanente. Una especie de NBA europea de fútbol. El anuncio se hacía público en la madrugada del domingo al lunes a través de as páginas webs de los diferentes equipos de fútbol, hasta doce. En los anuncios se define hasta el posible presidente de esta primera iniciativa, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La UEFA se ha mostrado absolutamente en contra de la iniciativa, y junto a la organización deportiva también algún presidentes o primeros ministros europeos como Macron de Francia y Boris Johnson del Reino Unido. Los presidentes de España o Italia aún no se han decantado por hacer declaraciones.

Uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, el griego Margaritis Schinas, dijo en su cuenta de Twitter que Bruselas “defiende un modelo de deporte europeo basado en valores como la diversidad y la inclusión” y que no respalda una propuesta “que los reserva para unos pocos clubes ricos y poderosos que quieren romper con sus ligas nacionales, el sistema de ascensos y descensos y el apoyo al fútbol amateur. Universalidad, inclusión y diversidad son los elementos clave del deporte europeo y de nuestro modo de vida europeo”.

¿Contraria a las normas de Competencia europeas?

Apuntan a detalles como el de que en el grupo de 12 clubes esté el Tottenham, que no ha ganado ningún título desde 2008 o la Juventus, que ha sido eliminada de la Champion’s League sucesivamente por el Ajax, el Lyon y el Oporto, tres que no estarían en esa Superliga. O que no haya ningún club alemán.