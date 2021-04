Oxford niega que vaya a retirar las partituras de música clásica de sus estudios musicales

La Universidad de Oxford ha negado que el centro esté planeando retirar las partituras de música clásica de sus estudios musicales por considerarlas "colonialistas". Según aseguró a The Associated Press el director de comunicación de la Universidad de Oxford, Stephen Rouse, la facultad de música baraja "expandir su plan de estudios para ampliar la oferta musical" pero no se plantea eliminar los sistemas de notación occidentales.