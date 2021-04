Von der Leyen, sobre el incidente con Erdogan y Michel: "¿Habría pasado si hubiera llevado traje y corbata?"

"Soy la presidenta de la Comisión Europea y así es como esperaba ser considerada en la visita. Pero no fui tratada así. No he encontrado justificación en los tratados, por lo que concluyo que pasó porque soy mujer y no hubiera pasado si llevara traje y corbata", ha asegurado la presidenta del Ejecutivo europeo en una intervención ante el Parlamento Europeo centrada en la visita de los dirigentes comunitarios a Ankara.