No anda equivocado Merz. Su descripción tiene mucho que ver con la imagen que ofrece Wolfgang Merkel de la sociología electoral del partido de Habeck y su candidata a canciller, Annalena Baerbock. Merkel es politólogo del Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín (WZB, por sus siglas alemanas).

“Estamos hablando de las clases medias salidas del mundo académico. No son ricos empresarios, éstos votan al FDP o la CDU, pero como votante de Los Verdes encuentras abogados, profesores, maestros o médicos. No son ricos, sino un colectivo acomodado ”, precisa este experto.

Lo ocurrido en los comicios de Sajonia-Anhalt no es trasladable a lo que pueda pasar en las elecciones generales de septiembre. Sin embargo, según ha reconocido la propia Baerbock , en la cita de Sajonia-Anhalt, las primeras elecciones con ella como candidata a canciller, “no hemos logrado lo que nos propusimos”.

Los Verdes alemanes, un partido "post-material"

Una competencia social aún por demostrar

Baerbock y compañía han tratado de poner el acento, de un tiempo a esta parte, en las cuestiones sociales, en parte también para ampliar su electorado y salir de esa condición de partido centrado en el tema medioambiental. “Los Verdes están ahora mostrando un lado social, pero en esto no tienen una competencia reconocida y tienen que demostrar que la tienen”, sostiene Merkel.

En realidad, a la clase trabajadora industrial – la de Alemania es la mayor de Europa pues representa entre un 15% y un 18% del electorado –, no se dirigen Los Verdes, según Merkel. “La tradicional clase trabajadora vota al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), a los izquierdistas de Die Linke y , los decepcionados con el SPD, a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ”, abunda el experto del WZB.

Los Verdes tienen un electorado, en suma, que defiende subidas de impuestos, por ejemplo, “porque no les importa, ya que les da buena conciencia pagar en favor del medioambiente, pero son gente que gana en general buen dinero o son estudiantes, es decir, gente que ganará un buen dinero ”, dice a NIUS Hubertus Bardt, director del Instituto para la Economía de Alemania (IW, por sus siglas alemanas), un think tank dedicado a los estudios económicos con sede en Colonia.

No sentirse mal por ir de vacaciones a Mallorca

Algo negativo han de haber visto en los debates generados por ideas ecologistas como esa algunos responsables de Los Verdes. De lo contrario no habría sido necesario que salieran esta semana a la palestra cuadros del partido como la jefa del Grupo Parlamentario de Los Verdes en el Bundestag , Katrin Göring-Eckardt , para recordar en declaraciones recogidas por la prensa teutona que no había que “exigir demasiado” a la población.

En los planes de Los Verdes ya está exigida buena parte de la industria del país, que mira con recelo los planes de la formación ecologista. “Los Verdes quieren acelerar en el ámbito medioambiental, por eso presionan a la industria. Dan objetivos medioambientales a la industria pero no describen claramente cómo se pueden lograr esos objetivos”, señala Bardt, el responsable del IW.

Las encuestas, ¿demasiado optimistas con Los Verdes?

“La gente dice en los sondeos que se puede imaginar votar a Los Verdes. Pero eso no significa que luego el día de votar se vote a Los Verdes. Por eso, las encuestas, optimistas cuando vimos el nombramiento Hollywoodiense de Baerbock como candidata a canciller, ahora van a la baja. Y si usted me pregunta, hoy no creo que lleguen al 20% en septiembre, aunque todavía puede pasar de todo”, concluye Merkel.