La versión rusa del ataque a la maternidad de Mariúpol: "Era una base de extremistas ucranianos"

Las imágenes de mujeres embarazadas ensangrentadas, otras ya con sus bebés recién nacidos en brazos, todas e scapando del hospital maternoinfantil de Mariúpol tras un bombardeo ruso han conmocionado al mundo entero. ¿ Cómo justifica Rusia el brutal ataque en esta ciudad ucraniana? Moscú se desmarca asegurando que el hospital ya no funcionaba como tal, sino como una "base de extremistas ucranianos".

"Las fuerzas rusas no disparan contra objetivos civiles", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov y señaló que investigaría el incidente . "Definitivamente le preguntaremos a nuestro ejército, porque ni usted ni yo tenemos información clara sobre lo que sucedió allí ", aseguró a Reuters. Pero ahí quedaron las buenas intenciones.

"El peligro para los civiles en Ucrania no es el ejército ruso, que no bombardea los civiles, sino los radicales ucranianos y los neonazis que no les permiten salir de la ciudad a pesar de los corredores humanitarios", aseguró el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia. Según Rusia, al menos 200.000 civiles estaban atrapados solo en Mariúpol y retenidos "a punta de pistola por el batallón Azov", añadio Nebenzia.