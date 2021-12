Videoconferencia entre Biden y Putin para tratar la cuestión de Ucrania

"Aún no se ha acordado la fecha exacta", dijo Dmitry Peskov, y agregó que "las dos partes tienen sus propuestas sobre las fechas, pero aún no están sincronizadas". Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se vieron este año en su primer bis a bis en Ginebra (Suíza) y en aquella ocasión también trataron la cuestión de Ucrania. Rusia apoya a las fuerzas comunistas dentro del país que están desestabilizando el gobierno democrático surgido tras la independencia de la ex república comunista.

En 2015, con Barak Obama en la casa Blanca Putin invadió y se anexionó Crimea y desde entonces el ánimo expansionista del Kremlin en la zona sigue intacto.

Desde hace meses los ucranianos y la OTAN alertan de que Rusia está desplegando un número de militares en la frontera extraordinario, e incluso apuntan a que se estarían construyendo hospitales militares de campaña.

Rusia niega la mayor y asegura que se trata de maniobras militares.