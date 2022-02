Putin alienta un golpe de Estado en Ucrania tras el asedio de Kiev

No obstante, EE.UU. considera que, a pesar de que Rusia continua avanzando, está enfrentando más resistencia de las fuerzas ucranianas de lo que esperaban Putin y su ejército. “En general, los rusos han perdido un poco de impulso. No están avanzando tan lejos y tan rápido como creíamos que esperaban que lo hicieran”, ha dicho un alto funcionario de defensa al Financial Times. “Un buen indicio es que no se han tomado centros de población”, ha añadido.