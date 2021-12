Biden y Putin volverán a hablar por teléfono este jueves para abordar "próximos compromisos diplomáticos"

La conversación se ha acordado a petición de Putin, según han indicado fuentes de la Casa Blanca a CNN, y Biden ha aceptado porque considera que "cuando se trata de Rusia no hay sustituto para el diálogo directo líder-líder".

"De momento no tenemos ningún plan para publicar un documento o un borrador de la forma en que lo ha hecho la parte rusa. Abordaremos esto utilizando nuestros propios métodos. Estamos mucho más centrados en tratar directamente con la parte rusa para que comprendan bien cuáles son nuestras preocupaciones y expectativas", ha dicho un alto funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

Asimismo, ha añadido que no puede trasladar el por qué de esta llamada, pero que se iniciará el diálogo "sobre la base de la reciprocidad". También ha remarcado que Biden volverá a trasladarle a Putin su preocupación por la presencia de tropas en la frontera con Ucrania.

"Llegar al final del juego, un juego diplomático, llegar a entendimientos significativos entre Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia, o Ucrania y Rusia, solo puede suceder en un entorno en el que se está aliviando la situación", ha dicho, reiterando que eso "no significa que no puedan sentarse en Ginebra o en Bruselas" a negociar, aunque "el progreso no está conectado con la desescalada".