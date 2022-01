Vuelta al cole en los países europeos entre la cautela, el temor a los contagios y las bajas

En Francia -donde los alumnos comenzaron el pasado 3 de enero -, el primer ministro Jean Castex ha anunciado en el canal France 2 que el protocolo sanitario se "aligerará". Ello implica que cuando se declare un caso en una aula, el resto de alumnos ya no tendrán que hacerse una PCR sino que "serán suficientes tres autotest que serán gratuitos" y deberán realizarse en distintos días a partir del anuncio del positivo. La mascarilla es obligatoria a partir de los seis años.

Alemania -que volvió al cole el lunes- opta por la realización de test diarios o cada dos días para controlar la difusión del coronavirus en las clases. La mascarilla es obligatoria en todos los centros escolares. Las autoridades no se plantean renunciar a la educación presencial a no ser que no quede más remedio.