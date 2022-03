Zelenski implora ayuda militar a Occidente ante la ofensiva rusa que asesina civiles a las puertas Kiev

Once días de invasión y la ofensiva rusa no ceja en su empeño en el escenario bélico de Ucrania. Los bombardeos no cesan. No se respetan los acuerdos de alto el fuego. Tampoco este domingo ha sido posible iniciar la evacuación de los cerca de medio millón de civiles que continúan atrapados en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja. Fracaso total por segundo día consecutivo.