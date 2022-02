Quién es Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania que 'ensayó' su cargo en televisión

Hace casi tres años, Volodímir Zelenski arrasó en las elecciones presidenciales de Ucrania sin tener experiencia política. No en la vida real, pero sí en la pequeña pantalla. Durante tres temporadas, este carismático actor interpretó a un profesor de historia que se convirtió en presidente del país de forma accidental en la serie Servant of the people ( algo así como El servidor del pueblo) emitida en Netflix.