Zelenski promete castigar los ataques contra civiles en Irpín: "No perdonaremos. No olvidaremos"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , ha advertido a las tropas rusas, en su último discurso a la nación, que castigará a quienes cometan atrocidades en Ucrania y dijo que el "único lugar tranquilo" que les espera es la tumba. "No perdonaremos. No olvidaremos. Castigaremos a todos los que cometieron atrocidades en esta guerra en nuestra tierra".

Zelenski habló de la muerte de una familia que intentaba huir de la ciudad ucraniana de Irpín, cerca de Kiev, durante un bombardeo contra un corredor humanitario que las fuerzas rusas ignoraron . Ucrania "no perdonará" los ataques a edificios residenciales y a personas desarmadas en el marco de la invasión militar rusa de Ucrania.

"No perdonaremos los edificios residenciales bombardeados, no perdonaremos el cohete que nuestra defensa aérea derribó hoy sobre Okhmatdet y más de otros 500 cohetes similares que golpearon nuestra tierra, Ucrania, nuestra gente, niños. No perdonaremos las ejecuciones sin armas", ha recalcado el mandatario en un vídeo publicado en Telegram, según ha recogido la agencia de noticias Unian.