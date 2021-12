Eric Zemmour puede quedar fuera de las presidenciales francesas por falta de avales

Todos los candidatos a las elecciones presidenciales francesas deben tener 500 avales de cargos públicos, avales que pueden firmar por ejemplo diputados nacionales, regionales o alcaldes. Se trata de poner un filtro de entrada a la carrera para que no pueda presentarse cualquier hijo de vecino y los franceses no tengan que encontrarse en las urnas con papeletas de cientos o miles de candidatos. La líder de la extrama derecha Marine Le Pen ha tenido en algunas ocasiones problemas para conseguir esos 500 avales pero siempre los ha conseguido. Eric Zemmour, puede no lograrlo.

En un video subido ahora las redes sociales Zemmour reconoce que podría no conseguir los 500 avales, lo que le dejaría fuera de la carrera presidencial: “Es posible que no obtenga todos los avales porque el sistema está diseñado para proteger a los grandes partidos”, alega. “No es una labor fácil cuando uno no tiene un partido establecido”, reconoce el polemista. Su formación, “Reconquista”, recién estrenada, asegura tener ya más de 60.000 afiliados. Zemmour carga contra el sistema: “La última esperanza de mis adversarios es que yo no consiga los avales necesarios”.