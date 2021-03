Atasco en el Canal de Suez: cientos de barcos siguen sin poder circular tras el encallamiento del 'Ever Given'

El buque 'Ever Given', desencallado el pasado lunes tras seis intensos días de trabajo y pérdidas astronómicas de dinero, todavía no ha terminado de cruzar el Canal de Suez. El carguero circula este miércoles por el Gran Lago Amargo (Egipto), al igual que otros muchos barcos que -por fin- han podido reanudar su ruta y vuelven a circular por una de las vías de navegación más importantes del mundo.