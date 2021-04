El llanto de un niño en la frontera con Estados Unidos: "Me dejaron tirado y no sé dónde están, tengo miedo"

La desgarradora grabación refleja el drama de los menores no acompañados que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En un vídeo que ha dado la vuelta al mundo se ve cómo un pequeño migrante pide ayuda entre lágrimas a los agentes fronterizos .

En una zona desértica que limita con Texas, el niño -atemorizado- se dirige hacia la persona que está grabando. Llorando le suplica: ¿Usted me puede ayudar? El agente mexicano le pregunta: "¿Qué pasó?". Él contesta: "Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botao y no sé dónde están".