El huracán ‘Ida’ toca tierra en Luisiana con vientos de más de 240 kilómetros por hora

Edwards ha detallado, no obstante, que las autoridades están satisfechas con el Sistema de Reducción de Riesgo de Huracanes, pero ha alertado sobre los "sistemas de protección menores construidos a lo lardo de la costa, donde los diques no son tan altos y no están fortificados". "Estamos muy preocupados por esa zona", ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión CNN.