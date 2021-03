La ¿imposible? unidad de la izquierda francesa

Los franceses irán a las urnas en mayo de 2022 para renovar el mandato de Emmanuel Macron o para mandarle el camión de la mudanza. Cuando vayan a votar en primera vuelta tendrán una opción de ultraderecha, la de Marine Le Pen. Otra de derecha clásica, que podría ser la de Michel Barnier. Y la de centro-derecha liberal de Emmanuel Macron. De ahí a la izquierda podrían tener hasta 10 papeletas si , como parece probable, izquierdas varias y ecologistas no logran ponerse de acuerdo para apoyar a un único candidato.

Hidalgo, Jadot, Mélenchon y los siete enanitos

La izquierda, que en los últimos comicios europeos y cantonales obtuvo resultados esperanzadores, sería prácticamente barrida del mapa. Ese mismo sondeo dice que el candidato de ‘Francia Insumisa’ (el equivalente a Unidos Podemos) , Jean-Luc Mélenchon, podría alcanzar el 10% de los votos . La socialista y ahora alcaldesa de París, la hispano-francesa Anne Hidalgo, se quedaría con un 8%. El ecologista Yannick Jadot rondaría el 6%. Candidatos menores en el espectro de izquierdas no alcanzarían ni el 5%.

Socialistas y ecologistas no suman

. @JLMelenchon propose au Parti communiste sa candidature pour la Présidentielle, et "un accord préalable entre Communistes et Insoumis" #QuestionsPol pic.twitter.com/rVI5Q1TpQm

Olivier Faure, secretario general de los socialistas –este no será candidato- llegó incluso a decir que su partido no tendría problemas para “unirse” a los verdes en una candidatura común, que podría ser de un miembro de su partido –todo apunta a Hidalgo- o del ecologista Jadot, escenario que no parece dispuesta a apoyar la alcaldesa de París.