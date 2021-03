India, así es el ambicioso plan de vacunación de la farmacia del mundo

Vacunación lenta

India manufactura dos vacunas

Sin móvil no hay vacuna



En el proceso de vacunación india hay un componente elitista que deja fuera a un sector de la población que no tiene capacidad de acceder a un celular. Si en el pasado, los registros se realizaban a la vieja usanza, con papel y bolígrafo, en la actualidad todo es digital. CoWin es una aplicación gubernamental que en esta fase sólo está disponible para los trabajadores de primera línea, pero en unos meses, la población general deberá registrarse a través de sus dispositivos y recibirán un mensaje sobre cuándo les llegará su turno. Aquellos que no tengan móvil - sobre todo los habitantes en zonas rurales - no podrán acceder a esta información y dependerán de otros mecanismos más arcaicos (carteles, coches con megáfono…) Incluso tener un dispositivo no garantiza que todo fluya, ya que la cobertura también es un problema.