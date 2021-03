Israel comenzará a vacunar a niños de doce a quince años en primavera

Israel podría comenzar a vacunar a niños de doce años en adelante tan pronto como esta primavera y antes de que se conozcan los resultados definitivos de las pruebas en menores que ya realizan Pfizer y Modern a (la británica AstraZeneca también desarrolla estudios en menores, pero sus dosis no se administran en el Estado hebreo).

Así lo han trasladado recientemente funcionarios del Ministerio de Sanidad una vez que cientos de niños que padecían enfermedades de riesgo (diabetes, obesidad, cáncer, etc) ya hayan sido inmunizados en el país siguiendo las recomendaciones de las autoridades. Por el momento no se han detectado efectos secundarios graves entre los vacunados. “No vimos ningún efecto secundario importante; incluso los menores son bastante raros. Esto es alentador “, dijo Boaz Lev, uno de los miembros del equipo asesor del Ministerio durante una entrevista en el diario británico The Guardian.