Cuenta atrás en Israel para formar gobierno en el Parlamento más fragmentado de su historia

Por el momento, el presidente Reuven Rivlin anunció esta semana que comenzará a reunirse con los representantes de los partidos elegidos para la Knéset a partir del próximo 5 de abril. Dos días después se espera que encomiende la formación de gobierno al partido que aglutine un mayor número de apoyos. El designado tendrá un máximo de 42 días para crear un Ejecutivo y si fracasa, el proceso podría repetirse con otro candidato. De no fructificar ningún acuerdo, el país repetiría su particular Día de la Marmota: otra vez, nuevas elecciones.

Como agua y aceite: partidos árabes y antiárabes juntos

Es el caso del campo ¨ pro - Netanyahu¨ donde, a instancias del actual primer ministro, no solo se dan cita los partidos de la derecha israelí o los religiosos - tradicionalmente afines al Likud - sino también el Partido Sionista (antiárabe) y un antagónico, la Lista Árabe Unida, cuyo líder, el conservador Mansour Abbas, ha dicho que se unirá a cualquiera que se comprometa a satisfacer las principales demandas de la minoría árabe - israelí, que representa cerca de la cuarta parte de la población de Israel.

Sin embargo, los idearios de estas dos últimas formaciones no solo no casan, sino que son radicalmente opuestos en su génesis. Bezalel Smotrich, líder del bloque sionista religioso, basado en la unión de tres partidos de extrema derecha que abogan por la expulsión de los palestinos de Israel y la anexión total de Cisjordania o Gaza, ya ha dicho que su partido no formará parte de un gobierno que esté apoyado por una formación vinculada al movimiento islámico en Israel, aunque lo esté a su ala más moderada, que sí apuesta por la participación en el proceso democrático del Estado para promover los derechos de la minoría árabe, históricamente despreciada.