AstraZeneca e Italia desmienten que las vacunas encontradas en un almacén italiano fueran a Reino Unido

La planta no cuenta con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), por lo que sus fármacos no pueden ser distribuidos en la UE, pero sí en Reino Unido, que no depende de la EMA. Según 'La Stampa', AstraZeneca no ha facilitado la información necesaria a las autoridades europeas, lo que en Bruselas se interpreta como un modo de priorizar el suministro a Londres.