Biden coincide con Putin en que las relaciones entre EE.UU. y Rusia atraviesan un grave deterioro

Cierta relajación de la tensión en los días previos al encuentro

No obstante, Putin también ha destacado cierta relajación de la tensión en los días previos al encuentro, aunque mantiene que se trata simplemente de un esfuerzo para crear buen ambiente. "Antes de los eventos de alto nivel, ambas partes siempre tratan de suavizar alguna retórica negativa con el fin de crear un entorno favorable apropiado para el trabajo. No hay nada especial aquí, no me llamo a engaño. Este es un enfoque profesional", ha explicado.