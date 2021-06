Rusia y la ultraderecha de EE.UU agitan las teorías conspirativas sobre la muerte de John McAfee

Aunque reconocen desde el CSIF que suicidarse en una cárcel no es tan complicado "porque tienen muchas horas en las que no están bajo la vigilancia del personal. Pasan muchas horas en sus celdas y tienen elementos con los que pueden perfectamente lesionarse o incluso del señor McAfee para provocarse la muerte." Señalan que una simple sábana puede servir para un estrangulamiento.

Rusia: debe aclararse el "misterio"

Rusia no se cree la versión oficial del suicidio. Pide que se esclarezca rápidamente lo que califican como "misterio". Moscú no acepta que McAfee se quitara la vida.

Snowden: morir es preferible a ser extraditado a EE.UU

También se ha sumado a las teorías conspirativas el antiguo contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden , asilado en Rusia. Snowden es partidario de que los países europeos no extraditen a Estados Unidos a nadie acusado de " delitos no violentos ", ya que el sistema judicial es "tan injusto" y el penitenciario "tan cruel" que "prefieren morir" a sufrirlos.

QAnon: fue asesinado por el estado profundo

Al igual que el Gobierno ruso, QAnon recuerda que McAfee había reiterado en diversos mensajes que jamás se quitaría la vida, pese al cerco judicial al que estaba sometido. Entre esos mensajes, figura uno de 2019, en el que decía que "Si me he suicidado, no lo he hecho yo".