John Spencer, profesor de West Point: “Las zonas urbanas de Ucrania van a ser decisivas en esta guerra”

Este profesor de la academia militar estadounidense, West Point, indica a NIUS hacia dónde se dirigen los combates del conflicto de Rusia contra Ucrania.

“La lucha de verdad de los ucranianos está a punto de empezar”, dice este hombre con 25 años de carrera como militar y experto en cómo hacer la guerra en contextos urbanos.

"Para los ucranianos, no perder, es ganar", sostiene.

El estadounidense John Spencer (Richmond, 1975) sabe, de primera mano, lo que es una invasión. En 2003, fue de los primeros paracaidistas desplegados en la invasión de Estados Unidos contra Irak. Pero él no sólo valora en esta entrevista con NIUS cómo están yendo los combates de la invasión de Rusia a Ucrania como ex-soldado.

Spencer estuvo un cuarto de siglo en el Ejército de su país, pero también se ha convertido en profesor dedicado a lo que la academia militar llama “Guerra Urbana”. Esa es su especialidad en el Instituto para la Guerra Moderna de la Academia Militar de Estados Unidos, en West Point. A su entender, precisamente ese tipo de combate urbano es el que está por llegar a las calles de ciudades ucranianas como Kiev, que este lunes quedaba rodeada por las tropas rusas.

“Esta guerra en Ucrania va de una cosa: llegar a Kiev y tomar el control allí. Todo lo demás son operaciones de apoyo. Todas las flechas que estamos viendo en los mapas, todas, lo que buscan es llegar a Kiev, para rodearla, entrar en ella y tomar el control”, die Spencer. Él es de los que estos días también se muestra rendido a la capacidad de lucha de los ucranianos.

“Estoy muy sorprendido por cómo está luchando el Ejército ucraniano, sus reservistas, y los voluntarios. También por cómo han mantenido sus sistemas de defensas aéreos o cómo han escondido material como los Stinger o los Javelin”, comenta este académico con un cuarto de siglo de carrera militar, crítico, sin embargo, con cómo los ucranianos, en un primer momento, parecían no pensar en una eventual invasión rusa.

A su entender, la invasión rusa, que al parecer no ha ido como hubieran querido en Moscú, derivará en una lucha en la que los ucranianos deberán defenderse en la ciudad. Esto generará una “crisis humanitaria” si nada lo impide y una situación en la que, los ucranianos que tomen las armas, tendrán ventajas. Spencer, que luchó entre 2008 y 2009 en Bagdad como militar cuando allí se libraron “combates urbanos muy duros”, sabe que los defensores, en la ciudad, tienen muchas más ventajas sobre los invasores.

Para eso, sin embargo, hay que tener claro no pocos conceptos sobre cómo defenderse. Por eso hace unos días publicaba este hilo en Twitter sobre cómo hacer frente al invasor en contextos urbanos.

P: ¿Seguimos en una primera fase de la guerra lanzada por Vladimir Putin contra Ucrania?

La sensación que muchos tenemos es aún esa, estamos en la fase de entrada de la invasión. Me sorprendió que los rusos utilizaran tres avenidas para entrar, en el sur, en el este, y en el sur. Esto implica que la entrada ha de ser fuerte. Porque es algo que están haciendo desde tres puntos distintos. Y estamos viendo que están teniendo dificultades porque pensaron que la operación iba a ser muy rápida. Por eso, priorizaron la velocidad antes del poder militar. Utilizaron, por ejemplo, algunos paracaidistas, en puntos como cerca de Kiev, tratando de colocarlos adelante de los puntos de entrada y pagaron por ello un precio muy alto.

Puede que en la noche del domingo al lunes esa primera fase haya quedado terminada. En esa primera fase, hay que abrir la puerta del país y entrar. Pero claro, en esta fase, los rusos han corrido muchos riesgos. Porque cuanto más apuestas en la velocidad y cuanto antes quiere salir de esa situación en el avance, más difícil resulta el conseguir luego el abastecimiento y el apoyo que haga falta.

P: ¿Qué otros objetivos son importantes en una primera fase de una invasión?

En toda invasión, en cualquier guerra, es clave tratar de eliminar las defensa del espacio aéreo. Porque si controlas el espacio aéreo, tienes lo que llamamos supremacía aérea, y eso significa que puedes mover el material militar de un lado a otro. Puedes mover tus aviones de combate sin preocuparte, al igual que pasa con los helicópteros. Loso rusos, en los primeros bombardeos trataron de hacer esto, buscando eliminar los grandes sistemas de defensa aérea, pero no lograron la supremacía en el aire. Por eso aún está el aire siendo un espacio porque el aún se lucha, incluso cuando se está terminando esa primera fase.

Rusia ha corrido muchos riesgos. Hay quien dice que han usado sus soldados menos profesionales

Esto se debe en buena medida a la calidad del armamento que se ha facilitado a los ucranianos. Estamos hablado de los misiles Javelin, que pueden alcanzar helicópteros y, por supuesto también, los [misiles tierra-aire] Stinger. Pero todo esto es la fase uno, en la que Rusia ha corrido muchos riesgos. Han utilizado muchas fuerzas muy ligeras, incluso hay quien dice que han usado sus soldados menos profesionales. Lo que viene después es, según lo que analizamos los analistas militares, el esfuerzo de guerra de verdad, la auténtica fuerza militar para luchar, espacialmente la división que [el domingo, ndlr.] aún estaba acercándose a Kiev. Por eso, la lucha de verdad de los ucranianos está a punto de empezar.

P: Habla usted el alto precio que han pagado los rusos en esta primera fase de la invasión. ¿Se cree usted las cifras que se ofrecen desde Ucrania relativas a las bajas que han sufrido los invasores?

Yo no me creo ninguno de los números que ofrezcan ninguna de las dos partes. Y eso que me gustan los ucranianos, y que hemos visto muchos muertos rusos y tanques y equipamiento de Rusia destruido. Lo que pasa es que yo sé que todos esos números que se ofrecen son parte de la guerra de la información que también se está librando ahora mismo. Y uno quiere que todo el mundo sepa que estás ganando. Por eso, yo miro a esos números con sospechas. Me gustaría creerme los datos que ha dado Ucrania, pero no me creeré ningún dato hasta que no haya una tercera parte que lo confirme, ya sean desde los servicios de inteligencia del Reino Unido o Estados Unidos. Pero es que es muy difícil, en una guerra, ofrecer tantos detalles sobre lo que está pasando.

P: Usted tiene experiencia en el terreno, una invasión y combates urbanos como los que ya han empezado a registrarse en Ucrania. Se dedica a estudiar este último tipo de combates en ciudades. Pero todavía el domingo por la noche los rusos no controlaban ninguna ciudad. ¿Qué piensa usted de eso?



Es sorprendente, bastante increíble. No han perdido, por ejemplo, Járkov, pese a la primera fase de la invasión y pese a los duros combates que se están librando allí. Si uno compara lo que está pasando con cómo nos fue a Estados Unidos en Irak, nosotros fuimos capaces rápidamente de movernos alrededor de las ciudades o mantener, simplemente, nuestra dirección hacia donde íbamos. Pero esta guerra en Ucrania va de una cosa: llegar a Kiev y tomar el control allí. Todo lo demás son operaciones de apoyo. Todas las flechas que estamos viendo en los mapas, todas, lo que buscan es llegar a Kiev, para rodearla, entrar en ella y tomar el control. Pero se están quedando parados en otras ciudades que saben que necesitan, como Járkov, para poder llegar a Kiev. Pero incluso en esta primera fase, ya hemos visto cosas de lo que es mi experiencia como académico y como militar. De ahí el hilo que publiqué en Twitter.

P: Se refiere a los consejos que publicó para la gente que decida resistir a los invasores en ciudades como Kiev...

Tener aprendidas las lecciones del pasado pueden servir para ralentizar al Ejército ruso. Necesitan hacer esto rápido por un montón de razones. Tienen que hacerlo en Kiev y en otras ciudades. Porque quien se defiende tiene muchas ventajas frente al invasor, especialmente quien se defiende en un contexto urbano. Si hacen las cosas bien, porque queremos que hagan las cosas bien y los rusos un montón de cosas mal, las zonas urbanas van a ser decisivas en esta guerra. Esto se ha visto ya, por ejemplo, en Járkov.

P: ¿Comparte usted ese reconocimiento como héroes que se está dando internacionalmente a los ucranianos frente a la invasión rusa ?

Estoy muy sorprendido por cómo está luchando el Ejército ucraniano, sus reservistas, y los voluntarios. También por cómo han mantenido sus sistemas de defensas aéreos o cómo han escondido material como los Stinger o los Javelin. Pero, honestamente, no estaba nada contento con toda la falta de preparación para la invasión, ya sea en el entrenamiento, ni tampoco el terreno para defenderse. El presidente ucraniano tenía sus razones para eso, y por eso decía que nadie iba a invadir, y demás. Pero conforme pasa el tiempo ahora se ve una mejor capacidad para la defensa. Pero también hay un elemento aquí, y es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es resistir. Pero también se hará más difícil mantener la operación para Rusia. Estamos en un interesante momento ahora mismo. Ya hemos visto vídeos de emboscadas, también contra vehículos blindados, también el uso de los drones TB2. Para los ucranianos, no perder, es ganar.

¿Por qué a Estados Unidos le costó nueve meses acabar con combatientes en Mosul en la Batalla de Mosul en la que habría unos 6.000 combatientes ? Los defensores estaban preparados

P: Se dice suele decir que, dominando desde el aire, se pueden ganar las guerras. En el contexto actual de Ucrania, y dada la asimetría de fuerzas entre Ucrania y Rusia. ¿Hay que presuponer que Rusia va acabar dominando el espacio aéreo?

Yo no pienso que si pierdes la supremacía en el aire vas a acabar perdiendo mucha ventaja respecto al enemigo. Por eso mi trabajo es importante. Porque en los últimos 20 o 30 años, debido a lo que supone la supremacía aérea, los combates se han ido trasladando a las zonas urbanas. En una zona urbana, uno puede negar al rival o reducir la ventaja que suponen esos medios aéreos. Si tener a supremacía aérea implica ganar la guerra, ¿Por qué a Estados Unidos le costó nueve meses acabar con combatientes en Mosul en la Batalla de Mosul en la que habría unos 6.000 combatientes ? Porque ellos estaban preparados, estaban listos para luchar, utilizaron tácticas asimétricas, coches bomba, artefactos explosivos improvisados y demás.

Los rusos han sido demasiado atrevidos. Han puesto sobre el terreno una cantidad de soldados que no es ni cercana a lo que hace falta para hacer algo así

En Ucrania, lo que ocurre es que Rusia, ahora mismo, no tiene fuerza militar suficiente para tomar las zonas urbanas. Para eso, hacen falta mucha cantidad de soldados y fuerzas pesadas. A saber, tanques, infantería, piezas de artillería, y, en suma, hacer lo que hace falta. Según decimos en el ámbito militar: “hay que destruir la ciudad para salvarla”. Si alguien quiere mantener en su control una zona urbana, es casi imposible lograrlo, incluso hoy, sin destruir la mayoría de la ciudad. Y además hay que pagar un alto precio para ello. Especialmente si quieres hacerlo rápido. Y Rusia necesita que todo esto pase rápido. Porque, estratégicamente, no van a poder luchar siempre con una continua llegada a Rusia de cuerpos sin vida de soldados. Para los rusos, no es una lucha por la supervivencia nacional. No sé donde está la línea roja a partir de la cual no lucharán más. Pero los ucranianos sí van a querer pagar un precio alto por luchar, y sí sé que los rusos no están dispuestos a pagar ese mismo precio. Pero es que además, su ejército no es tan grande.

P: ¿A qué se refiere?

A que sólo tienen unas 200.000 tropas para tomar el control del segundo país más grande de Europa. Los rusos han sido demasiado atrevidos. Hacer eso ha sido un error. Han puesto sobre el terreno una cantidad de soldados que no es ni cercana a lo que hace falta para hacer algo así. Si piensas, en la Segunda Guerra Mundial, en las grandes batallas de las ciudades, como Berlín, entonces hicieron falta millones de soldados. Para algo de esas proporciones, en una gran ciudad, hay que poner a un batallón [entre 400 y 1.200 militares, ndlr.] en cada calle y aún así habrá que esperar una batalla horrible para ambos lados. Por eso, me temo lo que va a pasar y estoy preocupado por la población civil, que habría que dejar salir en la medida de lo posible, me refiero a los que no forman parte de la resistencia. Porque esta guerra en las ciudades va a implicar mucho bombardeo, mucho uso de artillería. Pero si los rusos logran entrar en la ciudad, se logra reducir la logística que necesitas para atacar en la ciudad.

P: Así que, en su opinión, ¿Qué ventajas tiene quien se defiende en una ciudad?

Muchas, yo he escrito un articulo titulado “Las ocho reglas de la guerra en la ciudad”. En toda guerra, el defensor siempre tiene ventaja. Pero en un contexto urbano, esa ventaja es diez veces mayor. Porque todas las decisiones de lucha las toma el defensor. El defensor elige el edificio desde el que lucha. No necesita un búnker, elige un edificio bien sólido y puede luchar desde ahí. No tiene que construir trincheras. Las defensas ya están ahí. Quien ataca en este contexto, no puede ver a través del cemento. Puede tratar de identificar algunos lugares, pero hay que entrar, en último término, en el edificio. Y a los militares no les gusta estar cerca del enemigo. Queremos golpear desde lo más lejos posible. Y esa posibilidad, en la guerra urbana, prácticamente no existe. Además, el elemento de sorpresa es tan grande en las áreas urbanas... Para luchar contra esto hay que tener una tropa muy fuerte, y altamente entrenada.

Cuando una ciudad está rodeada, sabemos que habrá una crisis humanitaria

Para mí, Rusia está mostrando que, pese a que se supone que han aprendido lecciones en Siria, donde dicen que han aprendido la guerra en contextos urbanos, me están mostrando que no han aprendido nada. Lo que están haciendo está ayudando a los ucranianos. Porque, otra ventaja, el defensor puede elegir y crear las zonas de combate, eligiendo en que calle luchará. La razón por la que los rusos perdieron en Grozny, en la Guerra de Chechenia, fue porque estaban sorprendidos por tener que luchar en las zonas urbanas. Por alguna razón, no parecen acordarse de esto. O sí. Pero, en cualquier caso, es que es muy difícil eliminar a un enemigo que está dentro de un edificio. Por eso son tan importantes los tanques en este contexto, porque los tanques tienen el armamento que hace falta para penetrar el cemento. Por todo esto, en todas la batallas que nosotros libramos en Oriente Medio, en Raqqa, Mosul, Faluya, son muy destructivas una vez que la batalla empieza a tener lugar dentro de la ciudad.

P: ¿Qué pasa con los civiles en un contexto de tanta destrucción?

Sabemos que va a ser una crisis humanitaria. Es lo que pasa en estos casos. Cuando una ciudad está rodeada, llevan problemas como la falta de agua, comida, medicinas, cosas así. Esto es lo que ocurre en la tercera fase del conflicto, en la parte del combate urbano en sí.

P: Si la primera fase era la invasión y la tercera es el combate en las ciudades, ¿en qué consiste la segunda fase?

La fase en la que hay que aislar a las ciudades. Esto es lo que quieren hacer, aislar Járkov o Kiev, para que no puedan recibir lo que necesitan. Aún hay líneas para abastecer a las ciudades, por eso se puede mandar ayuda. Pero tratar de aislar la ciudad es importante para así de evitar que puedan llegar refuerzos para luchar. Si este aislamiento ocurre, entonces la población está atrapada ahí.

P: Dado que aún es posible entonces apoyar a los ucranianos. ¿Qué es importante para la resistencia?

Cuando ves al líder del país con la gente luchando, eso inspira a otra gente para que ayude. Esto hace que la gente apoye las decisiones políticas que hay que tomar para apoyar. Esto es más que sólo una guerra por Ucrania. Yo creo que, ahora mismo, estamos ante Europa del este que dice 'no' a Rusia. Precisamente porque los ucranianos han estado luchando cada día, han recibido apoyo y cada vez hay más países dispuestos a correr riesgos. Tener el “factor esperanza” de tu lado es muy importante. Porque las guerras en las ciudades es lo más difícil del mundo. Y ahora mismo estamos viendo civiles ucranianos en armas. Se oyen historias de héroes y eso inspira a decenas de miles, a ellos mismos y a otra gente. Todo eso es mucho más valioso que cualquier ayuda, aunque, eso sí, necesitan ayuda, y mucha.

P ¿Y desde un punto de vista logístico? Le pregunto ahora porque, en Europa, se van sumando países al apoyo con material, también armas, como puede ser el notorio ejemplo de Alemania.