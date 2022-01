El Kremlin molesto con la redacción de la carta de EEUU y la OTAN

"Las numerosas declaraciones que nuestros colegas hicieron ayer dejan claro que, en cuanto a los principales aspectos de los proyectos de acuerdo que presentamos anteriormente a otras partes, no podemos decir que tomaron en cuenta nuestras preocupaciones o mostraron alguna disposición a tomarlas en consideración", señaló.

Peskov ha aclarado que hay "poco terreno para el optimismo" . También se ha sumado a esta posición el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha dicho este jueves que "no hay una reacción positiva" debido a que el documento no responde al "tema principal", la expansión de la OTAN y las garantías de seguridad.

Sin embargo, la Administración Biden ha decidido no hacerlo público por el momento para no reducir su margen de maniobra en pleno aumento de la tensión en el este de Europa. En este sentido, Peskov ha remarcado este jueves que el contenido del documento ha sido detallado y que "tal vez, realmente, no debería (publicarse) ahora, según recoge la citada agencia.