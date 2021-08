Argentina: Alberto Fernández imputado por organizar una fiesta en Los Olivos en el confinamiento

En Argentina no se habla de otra cosa desde que hace unas semanas aparecieron unas fotografias de julio de 2020 en la residencia oficial del Presidente de la República junto a otras personas en una fiesta . Las fotografías pertenecen a la celebración de cumpleaños que se preparó para su mujer, la primera dama con algo más de una veintena de invitados. Nada sospechoso, salvo que en esos momentos el gobierno de Fernandez había impuesto un confinamiento total en Argentina por el coronavirus y había prohibido salir de casa salvo para los trabajos esenciale s.

La aparición de las fotos y videos que mostraban los detalles del cumpleaños de Yañez durante el año pasado aceleraron la investigación judicial. El Gobierno, primero negó la fiesta, y tras el escándalo intenta minimizar la investigación al considerar que la organización de la fiesta y la presencia del Presidente en ella se trató de un "error que no se repetirá", y que como no hubo propagación del coronavirus y por lo tanto, y según el presidente argentino "no hubo comisión del delito".