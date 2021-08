Alianza Democrática de Venezuela excluida de las negociaciones en México

"Informamos al país que no hemos sido invitados a participar en el proceso de diálogo y negociación auspiciado por el Reino de Noruega, n i conocemos la agenda que en este se desarrollaría, lo cual consideramos como un muy mal inicio para este capítulo de conversaciones" , ha lamentado la coalición en un comunicado.

Alianza Democrática ha afirmado que no se siente "representada" por "ninguno de los factores que estarán presentes" en la ronda de negociaciones, "ni por los del Gobierno ni por el factor de oposición presente" en el encuentro que tendrá lugar en México.

"La intolerancia y la exclusión no conducirá a buen destino a Venezuela", ha agregado al respecto de no estar invitado, así como ha incidido en que el "entendimiento" de los distintos "actores políticos" del país es "indispensable" para lograr "el rescate institucional, político y económico".

En este sentido, la coalición opositora ha añadido que no concibe la negociación "como un fin en si misma", sino como "un vehículo" para "ayudar al pueblo venezolano a salir del terrible atolladero donde se encuentra".

Por otro lado, han afirmado su "sorpresa" sobre que no se haya invitado a España al proceso de diálogo en México. "No solamente se trata de construir acuerdos, también consideramos importante el proceso de acompañamiento que sirva de garantía para que los resultados obtenidos puedan cumplirse", ha remachado, para recordar que "España ha tenido un rol capital en el proceso de diálogo en Venezuela". De hecho, Rodriguez Zapatero ha pasado gran parte de los últimos años en Venezuela haciendo de "mediador" entre el régimen dictatorial de Maduro y la oposición. La sorpresa al saber que España no ha sido incluída entre los países para supervisar las conversaciones ha sido "mayúscula "según fuentes diplomáticas.