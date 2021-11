Andrés Caleca, expresidente del CNE venezolano: “esto es una dictadura electoral”

En entrevista exclusiva con Nius, el expresidente del Consejo Nacional Electoral del año 1999, considera que el gobierno de Nicolás Maduro ha destruido la institución electoral

El 21 de noviembre, Venezuela elegirá sus próximos gobernadores y alcaldes bajo observasión internacional, después de negar por quince años dicha observación

Considera que la Unión Europea debió haber venido mucho antes a Venezuela

La brecha hacia las venideras elecciones en Venezuela se sigue acortando. En un contexto de crisis social, política, económica y hasta electoral, el país latinoamericano se enfrenta a unas nuevas elecciones, que todos creen que serán fraudulentas al igual que las últimas celebradas y en las que no se permitió al líder opositor Juan Guaidó entrar en la Asamblea Nacional. El país con un "presidente encargado" reconocido por 70 países y otro, Maduro líder del régimen de extrema izquierda populista venezolano, se enfrenta de nuevo a las urnas.

Aunque no serán unas elecciones presidenciales, es considerada como una mega elección en el país, debido a la cantidad de alcaldías y gobernaciones que se disputarán. A pesar de que un amplio sector de la oposición había abandonado el camino del sufragio en elecciones anteriores, ya que consideraban que no existían unas normativas serias de respeto al voto, han decidido no continuar por ese camino y, retomar el sufragio como mecanismo de presión social hacia Maduro.

Andrés Caleca, fue elegido como rector y presidente del poder electoral venezolano en el año 1999. Fue ese año el inicio de la debacle y caída en picada del país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. El expresidente, Hugo Chávez, fue el rostro militar que le daba una vuelta política al país, que para el expresidente del CNE “fue la peor decisión del pueblo venezolano”.

El doctor Caleca, ha dicho en entrevista a Nius, que el chavismo en su accionar autoritario desde hace veinte años, ha ido destruyendo y desvirtuado por violaciones a la Constitución, el poder electotal.

P: Usted presidió el ente electoral, fue parte de esa institución y sabe muy bien cómo es el manejo del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo vaticina y evaluá estas próximas elecciones del 21 de noviembre?

“La presencia del señor Maduro en Miraflores, la presencia de esta coalición dominante que durante veinte años ha intentado implantar un régimen totalitario en Venezuela, no está en peligro en esta ocasión. Por supuesto que esto es un proceso político, y esto forma parte de ese proceso político. Ahora, hay que estar claros, cuáles son las circustancias en Venezuela(…) yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) del año 99. ¿Qué ha ocurrido a partir de entonces? Ha ocurrido que el chavismo, en su accionar autoritario, ha ido oradando en cada oportunidad la institución del sufragio en Venezuela. En primer lugar, por violaciones de la Constitución, por derogación de los instrumentos jurídicos. Cada vez más, los derechos democráticos de los venezolanos sufren en cada elección. Yo he llamado esto y he caracterizado un poco exagerado, como una dictadura electoral; esa es la característica del chavismo”.

P: A su parecer ¿por qué invitar a la Unión Europea (UE) quince años después como observador internacional? ¿por qué ahorita?

“Bueno, veremos si en las elecciones presidenciales que están previstas para el año 2024, según la teoría chavista o adelantadas, si es que se logran una negociación que adelante las elecciones presidenciales. Veremos si son tan magnánimos de permitir la observación internacional. Posiblemente porque precisamente no está en juego el poder de Maduro, o el poder del ejecutivo chavista, es que han permitido una observación internacional(…) pero no hay que negar la presión de la sociedad venezolana, la presión de los partidos políticos y la de la comunidad internacional, para que se diera esa observación.

P: Ahora cruzamos del otro lado de la acera, ya que hablábamos de la cupula del CNE actual y del balance político, pero del otro lado está el ciudadano común, ese ciudadano que se muestra distante, como que no le interesa o no le importan estas elecciones. Usted presidió este Consejo Nacional Electoral ¿Cómo ve a ese electorado de cara al 21 de noviembre?

“Lo primero que hay que decir es que, las elecciones de este tipo, regionales y locales, no generan una motivación tan grande, tan efectiva, tan evidente, como unas elecciones de carácter nacional donde esté en juego el poder del estado. En general, incluso en las épocas democráticas anteriores al régimen chavista, la participación en este tipo de elecciones rondaba entre el 40% o el 50%, lo cual en Venezuela era bajo; porque en el país el nivel de participación era muy alto. Ahora ¿qué ocurre? En la medida que se ha horadado la institución del sufragio en el país como hablábamos antes, se ha ido ampliando el segmento de eso que los técnicos electorales llaman “la abstención estructural. En Venezuela, antes del chavismo, esa abstención estructural, estaba alrededor del 20%. Bueno, han sido tantos los atropellos continuados del chavismo en el poder, que la misma llega a casi el 50%, o sea, la mitad de los venezolanos ya perdió el interés o la confianza en que el proceso electoral podía significar la solución de sus problemas”.

P: ¿Habrá algún cambio político en Venezuela? Porque luego de estas elecciones de alcaldes, de gobernadores y, ese mapa rojo que el chavismo ganó, ya que la oposición se había frenado a los procesos electorales, pero que ahora retoma, ¿será que la oposición volverá a ganar y recuperar esos espacios?

“Está por verse. Hay pocas encuestas realmente hechas en los últimos días, pero si se notan cambios significativos, por ejemplo, en el estado Zulia, que quizás es el estado más importante de Venezuela después de la región Capital, es evidente, salvo que se produzca un fraude gigantesco, que la oposición va a retomar el control de la gobernación del estado Zulia, y muy posiblemente de las mayorías de alcaldías de ese estado que está hasta ahora, dominado por el chavismo. Eso no va a estar ocurriendo en los otros estados, porque así como el país está en una crisis, la oposición no escapa de esa debacle. La oposición está en este momento a mi juicio, en su peor circunstancia interna, dividida como nunca antes, por lo menos en cuatro caminos distintos. Un grupo totalmente abstencionista, un grupo que se ha convertido en una oposición funcional a la medida del gobierno, que no representa sino confusión del electorado, y una sub división del G4, que son los partidos más dominantes de Venezuela, que los lideran Leopoldo López y Henrique Capriles. Yo presumo que uno de los resultados después del 21 de noviembre, será un replanteo global de la oposición venezolana. O aquí la oposición se une y tiene una propuesta sensata, palpable y real, o aquí tendremos a Maduro durante veinte o treinta años más”.

P: Las próximas elecciones presidenciales, serían en el año 2024, según los cálculos del gobierno de Maduro ¿estas elecciones plantearían en la oposición venezolana un referendo revocatorio? ¿lo ve viable?