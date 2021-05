Argentina sigue batiendo récords de muertes por coronavirus

El presidente de Argentina contra la independencia de los jueces

Encabezando un acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kircher, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof ,y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Fernández ha criticado que un juez no puede "usar las sentencias para favorecer a los candidatos que les gustan".

"Le digo a la Justicia basta, paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada" , ha pedido Fernández, tras criticar a la oposición por que "lo que buscan es modificar el curso de las decisiones de un Gobierno democráticamente elegido; como la sociedad no les da bola, van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que no han podido conseguir en las urnas".

El gobierno populista argentino intenta desde hace meses coartar la independencia judicial asegurando que la "democracia está parlamento" con lo que invalida la separación de poderes, pilar fundamental de las democracias occidentales. Fernández ha cuestionado "si cuando toman las decisiones saben cuánto juegan con la vidas de los argentinos", para ultimar que "respeta" la sentencia, aunque no la avala, y que no hará nada, "porque es solo para los títulos de los diarios y no tiene efecto".