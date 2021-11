Argentina: la oposición de centroderecha derrota al peronismo

Por otro lado, el líder de la formación liberal "La Libertad Avanza", Javier Milei, ha avisado al "tirano" de Fernández que no se sentarán a negociar y ha ensalzado sus resultados como una "gesta histórica" pese a no poder competir con las dos principales coaliciones. "Decían que los liberales eran simpáticos pero no conseguían votos y que no íbamos a ganarle a la izquierda.Hoy hemos logrado un histórico 17 por ciento", ha celebrado Milei.