Venezuela aprueba un nuevo Consejo Nacional Electoral con mayor presencia de la oposición

Según ha detallado la organización en un comunicado "estas acciones de la dictadura son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado". La OEA ha recordado que rechazó "las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020" , cuando se eligió esta nueva Asamblea, y que "no reconoció sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional".

Entre otras de las críticas que ha vertido sobre el proceso de elección de los diputados asegura que careció "de imparcialidad y transparencia", no contó "con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía", no fueron "liberados los presos políticos" y no hubo "independencia de la autoridad electoral", además de "no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble".