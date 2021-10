Axie Infinity, el videojuego al que se han "enganchado" miles de venezolanos

Un videojuego on line, es la carta de presentación desde el año 2018 del mercado de las criptomonedas en Venezuela. Es un videojuego, pero en realidad se ha convertido en la única fórmula de conseguir unos dólares extra para sobrevivir en el país caribeño. Brayan García, un gamer venezolano, explica a NIUS que “Axie Infinity” es de los juegos con mayor crecimiento de ingresos en la historia del país, su reclamo: “vende, que podemos ganar dinero jugando”.

“Yo llevaba meses indagando, investigando y leyendo sobre Axie Infinity, pero realmente no tenía quinientos dólares para poder invertir en los muñequitos y comenzar a jugar. Sin embargo, conversando con algunos amigos y familiares, un señor de Estados Unidos me llamó y me becó junto a diez personas más (…) o sea, invirtió mil o mil quinientos dólares en cada uno de nosotros. A cambio, tenemos que darle el cincuenta o sesenta por ciento de lo que generemos durante el mes”, nos cuenta Brayan García, de veinticinco años de edad.