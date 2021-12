Boicotean una conferencia del opositor venezolano Leopoldo López en la Complutense

En términos similares se ha expresado la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís , quien ha señalado:; "Fascismo es intentar amedrentar a quien piensa diferente. Fascismo es querer decidir quién tiene derecho a hablar y quién no".

Una vez finalizados los incidentes, ha podido comenzar el acto. Uno de los participantes, el opositor cubano Yunior García ha recordado que "la ultraizquierda que intenta convertirse en la verdad absoluta y silenciar es exactamente igual que la ultraderecha", al tiempo que ha incidido en que "cuando se anula la opinión del otro no hay diferencia entre izquierda y derecha".

"Ojalá los países que han perdido ese rumbo lo puedan encontrar, recuperar su libertad y el derecho a pensar distinto y ojalá los países que disfrutan de esa libertad no pierdan ese privilegio", ha agregado García, que ha lamentado que, con la libertad, "no se sabe lo que significa hasta que no se pierde".