Bolsonaro promete vacunas para "todos los brasileños" este año

Con 69,6 millones de dosis aplicadas, según el consorcio de medios que analiza la pandemia, el presidente ha celebrado que Brasil es el "cuarto país con más vacunas del planeta", si bien también es el cuarto con el mayor número de personas que no han recibido el inmunizador y solo el 22 por ciento de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de 10 por ciento el esquema completo, recoge G1.

Por otro lado, Bolsonaro ha lamentado las muertes por la pandemia, si bien ha vuelto a rechazar las medidas impuestas por gobernadores y alcaldes para frenar los contagios y la mortalidad. El mandatario ha aseverado así que su Gobierno "no obligó a nadie a quedarse en casa, no cerró negocios, iglesias ni escuelas y no se llevó el sustento de millones de trabajadores informales", según informa el medio brasileño UOL.