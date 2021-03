Brasil registra 1.910 muertos, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia

Desde hace cerca de un mes y medio el promedio de fallecimientos diarios por el virus no baja del millar y el de contagios se sitúa por los 50.000, datos que confirman el fuerte agravamiento de la pandemia en Brasil .

La variante de Manaos

Sao Paulo vuelve a cerrar todos los comercios

"Es como si se cayeran cinco aviones todos los días matando a todos sus ocupantes. Eso no es normal, no es usual, no es una gripecita", declaró Doria, en alusión al calificativo que usó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad de la pandemia.