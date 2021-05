La carretera mortal para la fauna salvaje de Brasil que causa 3.000 atropellos al año

En Brasil existe una carretera a la que han bautizado como la "autopista de la muerte". Pero en este caso no debe su apodo al gran número de conductores fallecidos, si no a las cifras ingentes de animales salvajes que son atropellados en ella. Se trata de la vía BR-262, que se extiende de la costa este a la oeste del país, a través de los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo y Mato Grosso do Sul. En su recorrido atraviesa diversas zonas de gran importancia medioambiental como los bosques de la Mata Atlántica, la sabana tropical del Cerrado y el humedal el Pantanal.