Cementerio General del Sur, el camposanto de Venezuela donde los muertos no descansan en paz

La historia

Tráfico de huesos

No existen cifras oficiales sobre la cantidad de tumbas profanadas . Algunas estimaciones hablan de 60% , aunque la observación in situ sugiere un porcentaje mayor. Hay urnas de metal fuera de las fosas por todos lados . Por cada tumba no profanada se cuentan 5 o más saqueadas, dependiendo de la zona. La parte alta es la más afectada. Se salvan aquellas cuyos dueños pagan a los mal pagados trabajadores del cementerio para cuidarlas.

Los okupas del mausoleo presidencial

El Duende vive del reciclaje de plástico, cobre y aluminio, asegura que quienes conviven con él no profanan y que eventualmente rechaza ofertas de quienes practican la santería. “No, a mí no me gusta, a mí me han llegado, oye te doy 100 dólares pa que me saques un cráneo: No, yo no trabajo con eso papá”, asegura, pero admite que la profanación es avasallante. “Hasta decir basta”.