Primero a los chavistas: el 'apartheid' en la vacunación masiva contra la covid-19 en Venezuela

La administración de Maduro ha puesto en macha una segunda fase de vacunación en la que ha reinado el desorden y la improvisación

La prioridad la tienen los registrados en Sistema Patria, el esquema de control social diseñado por el mandatario socialista

Venezuela tiene el peor registro de vacunación en Latinoamérica

Venezuela es el país de Sudamérica con el peor porcentaje de vacunación contra la covid-19. Al cierre de mayo menos del 1% de la población había sido inmunizada. El promedio, según datos de la Organización Panamericana de la Salud es de 0,8 personas vacunadas por cada 100 habitantes. Un porcentaje similar al de Nicaragua, otra nación con un gobierno de corte marxista.

La segunda fase de vacunación puesta en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado domingo, sin haber completado la inmunización del sector salud priorizado, en la primera fase, sigue generando dudas sobre la capacidad del gobierno para atender la emergencia sanitaria. El desorden y la improvisación han marcado cada una de las jornadas en la primera semana de vacunación.

El Hotel Alba Caracas es el centro de vacunación más grande de los 27 que el Ministerio de Salud ha dispuesto para vacunar a los adultos mayores de 60 años en la capital del país. En la entrada, un cartel advierte que la prioridad es para las personas mayores de 60 años que hayan sido citada por el Sistema Patria. “Programa de vacunación masiva para adultos mayores de 60 años, convocados a través del Sistema Patria. Se atienden en el horario comprendido entre las 7:00 am y 2:00 pm y personal de salud con su carnet”, dice el cartel blanco escrito a mano. El señor Miguel lo lee y se retira. “Soy opositor y nunca me registraré en esa plataforma”.

Esquema discriminatorio

La mayoría de los adultos mayores de 60 años que asisten a los centros de vacunación en el país, son citados de manera aleatoria a través del Sistema Patria, una esquema que ONGs defensoras de derechos humanos consideran , es utilizado como una herramienta política por el gobierno de Nicolás Maduro para ejercer control social.

En los centros de vacunación las filas son clasificadas entre los priorizados por el Sistema Patria y los que no están registrados, es decir, los que no tienen el polémico carnet de la patria, por lo general son los opositores al chavismo.

“Se considera discriminatorio porque en Venezuela, constitucionalmente, el único documento que identifica a los ciudadanos es la cédula de identidad y no se debe exigir ningún otro, dice a NIUS vía telefónica, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médico Unidos de Venezuela.

Para Lorenzo, el esquema es también ineficiente y cuestiona que las personas sean convocadas de forma aleatoria. “Se sabe que los sistemas aleatorios pueden ser manipulados para hacer tendencia a los determinados grupos registrados en el Sistema Patria”, la plataforma que utiliza el gobierno de maduro para distribuir las ayudas sociales en forma de bonos.

El sufrimiento de la gente

El cuarto día de vacunación en el Hotel Alba Caracas transcurre en medio de un inclemente sol y la improvisación en la logística desespera a los adultos mayores que se encontraban en las filas desde la madrugada. Escarle Hernández, está enfadada después de enterarse que el centro trabajará sólo una hora extra más y cerrará a las 3:00 pm. Llegó a las 8 de la mañana y se encuentra casi al final de fila, es imposible que le toque este día. “Esto es una falta de respeto de parte del gobierno de parte de los guardias”, grita la mujer de 64 años, mientras la gente le aplaude por denunciar a los guardias que presuntamente facilitan el ingreso a quienes pagan 10$.

“Yo tengo mi mensaje (del Sistema Patria), estoy aquí desde las 8 de la mañana y nada; ahora ellos dicen que es hasta las tres de la tarde, señala a NIUS Escarle en medio su ira. “Qué les pasa, cuál es el abuso, uno no se está lambuceando (pidiendo dádiva) nada porque esto es un derecho, que le toca a uno como venezolano”.

Más atrás Liseth, de 73 años, no se ha enterado que el centro cerrará a las 3:00 pm y no a las 5 de la tarde como habían comunicado por la inmensa cantidad de gente en las filas. “A mí me parece horroroso, una humillación”, dice Liseth que espera desde las 6:00 am, sobre el trato que han recibido los adultos mayores que no están registrados en Sistema Patria. “Somos adultos mayores, debería haber un poco más de respeto, siento que de verdad me han tratado mal. A mí me duelen las rodillas; ha sido realmente humillante”.

Gladis opina en este mismo sentido, dice haber sido discriminada por no estar registrada en la plataforma del gobierno. “Fíjate lo que pasa que si tú no te metiste en la página, vienes a hacer una cola aquí y no te toman en cuenta”, dice la sexagenaria con una pequeña silla plegable que ha utilizado para “descansar las rodillas”.

Jhoana Moreno, tuvo más suerte, aunque dice que fue vacunada de “tanto suplicar a los guardias porque es menor de 60 años, pero se mueve en muletas tras sufrir una caída. “No me parece justo que porque no te hayan citado por el carnet de la patria, no te puedan vacunar, dice Jhoana acompañada de sus esposo, madre y hermanos, pero que no pudieron ser vacunados. “Estamos toda la familia prácticamente, somos muy poco los que nos vamos vacunados, nos niegan ese derecho por no estar por el carnet de la patria”.

Pero contar con el carnet tampoco es garantía ante la escasez de dosis y el desorden. A las 2 de la tarde la temperatura en Caracas es deshidratante, por eso Ondine que está acompañada de su hermana intenta cubrirse de sol como puede. Siente que va a desmayar, tiene 69 años y es insulinodependiente. Ondine cuenta que fue citada a través del Sistema Patria pero después de 9 horas en la fila, no tenía certeza de ser inoculada.

“Cuando llegue a mi casa voy a tener los pies hinchados por el tratamiento de riñón, me voy a sentir mal, me van a tener que colocar más insulina”, dice Ondine visiblemente agotada. “Todo lo estoy haciendo por ponerme la vacuna, para protegerme porque no quiero que me de covid, porque soy paciente de alto riesgo”. Tampoco faltaban los insultos hacia la clase gobernante, los primeros en vacunarse en Venezuela. “

Vacunación para todos

La oposición liderada por Juan Guiadó y ONG mantiene una activa campaña en las redes sociales para exigir al gobierno de Maduro termine de vacunar a los trabajadores sanitarios y extienda la vacunación a todos los sectores de la sociedad sin discriminación. Según ministerio de salud el 90% de los trabajadores sanitarios han sido vacunados, no obstante, Médicos Unidos de Venezuela asegura que hasta mayo de 2021, en el sector público sólo se había inoculado un 42% de los médicos y el sector privado 41%.

Especialistas alertan que el ingreso de vacunas al país ha sido muy lento y ponen en duda que el gobierno pueda cumplir a este ritmo la meta de vacunar al 70% de población en 2021, de hecho algunos expertos como el inmunólogo, Julio Castro, creen que en el país actualmente no existe una vacunación masiva porque para ello se requiere inmunizar más de un millón de personas semanalmente. “ Para llegar a un ritmo aceptable de vacunación necesitamos 1.2 millones de vacunas por semana”, ha escrito Castro en twitter .