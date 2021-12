Boric enseña un test negativo de drogas en el último debate antes de las elecciones en Chile

"Yo no soy un consumidor de drogas y plantear la sospecha es (lo mismo que hacen) todos los discursos de ultraderecha que tratan de instalar la duda", ha dicho Boric en el debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (ANATEL), en el que ha replicado a su contrincante que no está presto para "hacer shows".

Durante el debate, Boric reiteró en varias ocasiones no ser consumidor de drogas y le interpeló directamente: "Tus partidarios hasta me inventaron una ficha clínica falsa , que una clínica de Magallanes tuvo que salir a desmentir. La campaña de mentiras no es el camino que requieren los chilenos", remató.

Boric ha insistido en que cualquiera que tenga dudas sobre la veracidad del test "puede pedir una declaración al hospital" ante las dudas de los partidarios de Kast, que le han recriminado el por qué no se ha hecho una prueba de pelo y no de orina. "Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias no es el camino que requieren los chilenos", ha dicho.