Colombia dice que "no tiene la capacidad" de "seguir asimilando" la migración de Venezuela

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha afirmado este jueves que el país " no tiene la capacidad" de "seguir asimilando" la migración procedente de Venezuela , siendo el principal país de recepción de estas personas.

"Son casi el 30 por ciento del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy", ha indicado, cuestionándose si "no van a salir más" o "si no están saliendo todos los días nuevos migrantes". "¿Cómo poder entonces asimilarlos? ¿Quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela", ha sostenido, según ha recogido Blu Radio.