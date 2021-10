Colombia: diez muertos de las FARC en enfrentamientos con el ejército

Al menos diez disidentes de la ex guerrilla de las FARC han muerto en enfrentamientos con el ejército en el suroeste de Colombia, dijo una fuente militar el jueves. Los soldados están involucrados en "intensos combates" con los rebeldes en Micay Canyon, departamento del Cauca, dijo el general Jonh Jairo Rojas. "Estamos hablando de más de 10 muertos" entre los disidentes de las FARC, dijo el militar en un video compartido con los medios. Agregó que en los combates también habían participado miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no denunció víctimas en el ELN.

Colombia está sumida en una guerra entre grupos de narcoterroristas pertenecientes a las EX-FARC y el ELN y ambas contra el ejército de Colombia que intenta implantar la paz mientras lucha contra el narcotráfico.



Pese al acuerdo de Paz de Colombia que suponía que los narcoterroristas abandonarían las armas y el tráfico de drogas a cambio de una amnistía generalizada y presencia en las instituciones, decenas de disidentes de los grupos narcoterroristas no lo aceptaron y siguen con el negocio del narcotráfico y sembrando el terror en el país.