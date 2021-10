Arranca la campaña electoral en Venezuela, país destrozado por el 'madurismo'

NIUS, pudo entrevistar en exclusiva al alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, uno de los municipios con mayor población de votos opositores de Venezuela . Desde su despacho, el alcalde nos dio una radiografía política de lo que se perfila de cara al 21 de noviembre. “ Nosotros hace cuatro años, tomamos una decisión de seguir luchando al lado de nuestra gente. Nosotros no entendimos el llamado a la no participación, entendiendo que los municipios, los estados son los mas cercanos a la gente, al ciudadano. El chavismo ha entendido muy lo que es el control territorial sobre todo el país. Ha entendido bien como estas instituciones de gobierno, pueden servir a su proyecto o a su proceso político”, aunque el mandatario municipal se notó cabizbajo por la falta de entendimiento de la oposición en comparación con el chavismo “siento que la oposición no lo ha entendido del todo, y si nosotros queremos ser una alternativa de cambio real en Venezuela, nosotros tenemos que tener también control territorial”.

Un sector de la oposición venezolana, en años anteriores decidieron no sumarse a las convocatorias de elecciones, ya que las consideraban como fraudulentas por carecer de condiciones mínimas para su realización. Aún así, el gobierno de Maduro continuó con sus políticas de control social. Esas denuncias han sido registradas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como PROVEA.

Rafael Uzcátegui nos cuenta, que “el cambio no es inminente, yo salí a protestar todos los días, salí a manifestar, conocí casos de personas que fueron detenidas y que incluso fallecieron por exigir un cambio, y la clase política no logró cumplir lo que me había prometido (generalizando la opinión del venezolano opositor). Entonces en este momento, es un momento de desencanto, y de adaptación de la posibilidad de que esto no se resuelva a corto plazo sino a largo plazo”.