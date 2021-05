El Comité de Paro Nacional de Colombia acepta dialogar con Duque

Enfrentamientos en Cali

Los indígenas llegaron desde el departamento del Valle del Cauca a Cali el pasado 28 de abril en el marco de las protestas y del paro nacional en contra del Gobierno, y desde entonces han llevado a cabo bloqueos de vías y carreteras, algo que ha generado una reacción de protesta en miles de ciudadanos porque no llega ni alimentación ni insumos médicos en un momento especialmente delicado por la pandemia del coronavirus y con la población preguntándose por la financiación de estos grupos y sus armas.

El alcalde de Cali pide tranquilidad

También ha hecho un llamado a los indígenas el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que ha pedido a los líderes del CRIC que no intervengan en las labores de las autoridades y no provoquen más incidentes con la ciudadanía, ya que "la Guardia Indígena en Cali no puede adelantar labores de requisa y pesquisa. Son labores que molestan, son labores que suplantan a la autoridad y que provocan".